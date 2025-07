Gelsia lascia i rifiuti sotto casa L’ex assessore pretende le scuse

La questione dei rifiuti a Gelsia si fa sempre più intricata, tra disservizi e tensioni politiche. Questa volta, l’operatore ha superato il limite, minacciando sanzioni all’ex assessore Andrea Villa e sua moglie Jenny Arienti, entrambi impegnati nella tutela dell’ambiente. La vicenda solleva interrogativi su come vengono gestiti i servizi di raccolta e sulla trasparenza delle comunicazioni. Nel rispetto del calendario di raccolta differenziata porta a porta attualmente in vigore, è fondamentale chiarire ogni malinteso e ristabilire la fiducia nella gestione dei rifiuti pubblici

I disservizi nella raccolta dei rifiuti si possono anche verificare. L'operatore, però, questa volta è stato anche sfortunato: perché con un adesivo sul sacco ha minacciato di sanzioni nientemeno che Andrea Villa, assessore uscente con delega proprio all'Ecologia, e sua moglie Jenny Arienti che è assessora nell'attuale giunta del sindaco Carlo Moscatelli. "Nel rispetto del calendario di raccolta differenziata porta a porta attualmente in vigore – racconta Villa – domenica sera ho regolarmente esposto il bidone dell'umido, come da prassi consolidata. Tuttavia, al mio rientro dal lavoro nella serata di lunedì, ho constatato che il bidone non è stato svuotato dagli operatori incaricati.