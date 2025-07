Coraggio tra le onde Due turisti senza paura salvano madre e figlia | Ci siamo tuffati subito

In un pomeriggio come tanti sulla spiaggia di Miramare, il coraggio ha scritto una storia di vera umanità. Due cittadini italiani, un ispettore della Polizia Stradale e Kevin Cannoni, hanno sfidato le onde per salvare una madre e sua figlia in pericolo. In quei minuti di pura adrenalina, hanno dimostrato che il vero eroismo si nasconde spesso dietro un gesto semplice ma determinante, facendo la differenza tra tragedia e salvezza.

È stata una manciata di minuti a fare la differenza tra la vita e la tragedia. Venerdì pomeriggio, sulla spiaggia dei bagni "Ricci" di Miramare, due donne slovacche – madre e figlia – sono state tratte in salvo da un ispettore della Polizia Stradale, fuori servizio e in vacanza a Rimini per qualche giorno, e dal suo amico Kevin Cannoni, 35 anni, originario di Reggello (Firenze). Entrambi non hanno esitato un attimo a lanciarsi tra le onde quando hanno compreso la gravità della situazione. Kevin e l’ispettore, entrambi in vacanza in Riviera con le rispettive figlie di 12 anni, si trovavano a bordo di un pedalò, appoggiato a riva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coraggio tra le onde. Due turisti senza paura salvano madre e figlia: "Ci siamo tuffati subito"

