San Giuliano nel ricordo di Diana | Non deve accadere mai più

"Eppure resta che qualcosa è accaduto. Forse un niente, che è tutto". Da oggi in poi, un verso di Eugenio Montale contribuirà a ricordare Diana Pifferi, la bimba di 18 mesi morta di stenti nel luglio 2022 dopo che la madre, Alessia Pifferi, l’ha abbandonata in casa per sei giorni consecutivi, in un appartamento di Ponte Lambro a Milano. Il pensiero del poeta è inciso sulla pietra commemorativa con la quale un parchetto di San Giuliano, quello di via Indipendenza a Borgolombardo, è stato intitolato alla piccola. Dolore, raccoglimento e commozione nella cerimonia che, ieri alle 12, ha chiamato a raccolta autorità locali e cittadini per lo scoprimento della targa, a tre anni da una vicenda rimasta profondamente impressa nell’immaginario collettivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it