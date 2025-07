Da Verdi a Battiato Nei piccoli centri la grande musica

Da Verdi a Battiato: nei piccoli centri, la grande musica prende vita. Il progetto "Il Grande in Provincia" porta nelle meravigliose cornici di Nave e Sale Marasino la magia della musica strumentale e vocale, offrendo un’esperienza unica e coinvolgente. Grazie alla rassegna estiva, il pubblico potrà scoprire le più raffinate composizioni per strumenti ad arco e voce, immergendosi nel fascino senza tempo delle note. Martedì alle 21, il Complesso di San Cesario a Nave accoglierà l’Ensemble del Teatro…

Il Grande in Provincia porta a Nave e Sale Marasino la musica strumentale e la musica vocale. Grazie alla rassegna estiva che porta la musica del massimo teatro cittadino nei comuni della provincia, il pubblico potrà ascoltare alcune fra le più ricercate composizioni scritte per strumenti ad arco e per voce, immergendosi nel fascino della musica. Martedì, alle 21, il Complesso di San Cesario nel Comune di Nave ospiterà l’ Ensemble del Teatro Grande nella formazione di duo per archi. Daniele Richiedei al violino e Virginia Luca alla viola avvolgeranno il sito di epoca medievale, sorto sulle rovine di un antico edificio romano, con un repertorio composito: dai grandi classici, come le Invenzioni a due voci di Bach, fino a brani dei novecenteschi Jean Sibelius e del meno eseguito Bohuslav Martinu, passando per la particolarissima Martyre Celeste di Franco Battiato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Verdi a Battiato. Nei piccoli centri la grande musica

