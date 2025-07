Un’alba speciale di corsa Uniti contro l’indifferenza

Un’alba speciale di corsa uniti contro l’indifferenza. Alle 5.38, il sole nascente dall’Adriatico accende i cuori di chi ha deciso di svegliarsi prima dell’alba per correre o camminare insieme, in nome della solidarietà. La Run Rise Rimini for Mutoko, alla sua nona edizione, va oltre lo sport: è un gesto di speranza, un’esortazione collettiva a non dimenticare chi ha bisogno. Perché ogni passo compiuto è un messaggio di solidarietà che fa bene al cuore e all’anima.

Ore 5.38. Il sole fa capolino dall'Adriatico e sembra salutare con un abbraccio dorato la folla che ha scelto di alzarsi prima dell'alba per correre – o camminare – insieme, in nome della solidarietà. La Run Rise Rimini for Mutoko, giunta alla sua nona edizione, è molto più di una semplice manifestazione sportiva. È un rito collettivo. Un inno al risveglio della coscienza, alla bellezza dell'impegno, alla forza di una comunità che crede ancora nei valori più autentici: la cura, la condivisione, la fratellanza. In un'atmosfera surreale e carica di significato, il Bagno 14 si è trasformato nel cuore pulsante di una Rimini diversa.

