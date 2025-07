La colletta dei giorni di ferie Il regalo dei dipendenti di Copura per un collega in difficoltà

di grande solidarietà e umanità, che dimostra come il vero valore di una comunità si misuri anche nelle piccole grandi azioni di supporto reciproco. La colletta delle ferie rappresenta un gesto tangibile di vicinanza e affetto, ricordandoci che insieme possiamo superare anche i momenti più difficili. Questi gesti rendono il nostro ambiente di lavoro non solo più solidale, ma anche più umano e accogliente.

Nella vita ci sono momenti difficili. E nei momenti difficili, a volte, ci sono cose che possono fare la differenza: come l’amicizia, l’altruismo e la solidarietà da parte delle persone vicine. È quello che sta succedendo in questi giorni tra i dipendenti della cooperativa Copura, che hanno donato complessivamente 20 giorni di ferie a un collega che sta attraversando un momento difficile a causa di un lutto e di problemi famigliari: un periodo di tempo che a lui sarà utile per riassestarsi di fronte alle novità negative che la vita gli ha messo davanti. "L’idea è partita da me – dice Andrea Antonelli, collega e amico della persona in difficoltà –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La colletta dei giorni di ferie. Il regalo dei dipendenti di Copura per un collega in difficoltà

In questa notizia si parla di: giorni - ferie - dipendenti - copura

Ma nel calendario… i ponti come possono essere!? Un viaggio ingegneristico (e tragicomico) tra travi, spalle e giorni di ferie - Nel calendario, i ponti offrono un viaggio ingegneristico e tragicomico tra travi, spalle e giorni di ferie.

La colletta dei giorni di ferie. Il regalo dei dipendenti di Copura per un collega in difficoltà; Accordo a Copura sulle ferie solidali.

La colletta dei giorni di ferie. Il regalo dei dipendenti di Copura per un collega in difficoltà - L’idea è partita da un amico: "Gliel’ho detto a cose fatte, lui non se lo aspettava. Lo riporta msn.com