Terni la ‘School of Art’ domina la città | Un ponte culturale tra gli Stati Uniti e l’Italia Una storia unica e irripetibile

Terni, la "School of Art", si erge come un ponte vibrante tra Stati Uniti e Italia, portando avanti una storia ricca di tradizione e innovazione. Questa città, intrisa di leggende e cultura, è diventata un crocevia di espressione artistica e scambi culturali. La storia narra di un'antica crisi di usura che segnò il passato, ma oggi Terni risplende come simbolo di rinascita e creatività. Scopriamo insieme come questa straordinaria città continui a scrivere il suo capitolo unico nel panorama artistico mondiale.

Una antica leggenda narra che nel 1500 la città di Terni era letteralmente invasa dall’usura. Ne parlò apertamente un cappuccino, durante un’omelia presso la chiesa di San Francesco, sconvolgendo i fedeli presenti. Indicò anche il nome del principale responsabile. Fatto sta, secondo quanto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

