Puntiamo a un centro più vivo ma nel rispetto delle regole

Il centro storico di una città vibrante e in continua evoluzione rappresenta il cuore pulsante della sua identità. Tuttavia, mantenere questo equilibrio tra vitalità urbana e rispetto delle regole è fondamentale per tutelare residenti e valorizzare le attività culturali, turistiche e commerciali. Con controlli rafforzati e un'attenzione particolare al turismo culturale, puntiamo a rendere la città più vivibile, attrattiva e condivisa. Lo ha spiegato l’assessore Andrea Bortolamasi in risposta all’interrogazione presentata da Maria...

Il centro storico è "in continua evoluzione" e richiede "equilibrio tra vitalità urbana e rispetto delle regole, tutelando i residenti e valorizzando le attività culturali, turistiche e commerciali. Con i controlli rafforzati, le verifiche sui dehors e la promozione del turismo culturale puntiamo a una città più vivibile, attrattiva e condivisa". Lo ha spiegato l'assessore Andrea Bortolamasi in risposta all'interrogazione presentata da Maria Grazia Modena (Modena per Modena) e Piergiulio Giacobazzi (Forza Italia) sul disagio causato da alcuni esercizi pubblici nel centro storico per rumori molesti, il disturbo alla quiete e gli ostacoli alla normale fruibilità degli spazi da parte di residenti e altri esercenti.

