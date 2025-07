Fabbrica del Duomo Arrivano i fondi per i sotterranei

Dalle fondamenta paleocristiane del Duomo alle sale multimediali del Museo dei Popoli e delle Culture, passando per i cammini storici: la provincia di Milano è tra le destinatarie dei finanziamenti stanziati da Regione Lombardia con l’Avviso Unico Cultura 2025, misura che sostiene interventi di valorizzazione, restauro e innovazione in ambito archeologico, museale, immateriale e territoriale. Tra i progetti finanziati spicca quello della Veneranda Fabbrica del Duomo, che riceve 49.044 euro in conto capitale per il riallestimento dell’area archeologica del Duomo. L’intervento migliorerà l’accessibilità del percorso sotterraneo tra le vestigia delle basiliche paleocristiane e del battistero di San Giovanni alle Fonti, con l’installazione di supporti digitali interattivi e segnaletica inclusiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fabbrica del Duomo. Arrivano i fondi per i sotterranei

