margherita cassano lo show anti governo della presidente della cassazione

Margherita Cassano, prima presidente donna della Corte di Cassazione, ha acceso il dibattito con le sue esternazioni al convegno toscano. La sua critica al sistema penitenziario, accusato di promuovere solo nuove carceri senza affrontare le cause profonde, ha scatenato reazioni intense, specialmente dalla Lega. Un intervento che si configura come uno show anti-governo, capace di scuotere le convinzioni già robuste sulla giustizia e l’inclusione sociale in Italia.

Margherita Cassano è la prima presidente della Corte di Cassazione. E ieri, intervenendo al convegno "Carcere, inclusione sociale, comunitĂ : il sistema delle politiche regionali per la giustizia penale in Toscana", si è lasciata andare a una serie di esternazioni che hanno irritato la Lega. La prima sul sistema penitenziario: «Stiamo assistendo ancora a una politica basata soltanto sul reclamare indistintamente nuove carceri, ma senza un progetto». Il carcere, ha aggiunto, «dovrebbe essere l'extrema ratio». Poi è stata la volta delle critiche alla politica sulla sicurezza: «Ho l'impressione che quelle che vengono chiamate le istanze securitarie portino alla moltiplicazione di una serie di reati che hanno un effetto piĂą simbolico che sostanziale».

