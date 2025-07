Michele Barcaiuolo | È la punta dell’iceberg di un sistema malato

Michele Barcaiuolo non si ferma a guardare solo la superficie delle polemiche: per lui, quanto accaduto nel Partito Democratico rappresenta soltanto la punta dell’iceberg di un sistema profondamente malato. Dopo le dimissioni di figure di rilievo come Reggianini e Di Loreto, il senatore invita a riflettere sulla reale portata di questa crisi, sottolineando che la relazione della Corte dei...

"Ma non era solo il caso di una dipendente infedele?", è l’interrogativo retorico del senatore Michele Barcaiuolo dopo il terremoto che ha travolto aMo e il Partito Democratico: venerdì si sono dimessi il segretario provinciale del Pd ed ex amministratore unico Stefano Reggianini, l’assessore ed ex amministratore unico Alessandro Di Loreto. "E questa vicenda è solo la punta dell’iceberg". In che senso Barcaiuolo? "La relazione della Corte dei conti che ravvisa anomalie in Seta, FieraModena, aMo, Aess, CresciaMo parla chiaro, poi c’è il caso grottesco dei banchi del mercato del lunedì. Descrive un sistema di amministrazione degli enti partecipati della città svolta in barba a ogni regola giuridica e morale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Michele Barcaiuolo : "È la punta dell’iceberg di un sistema malato"

