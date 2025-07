Piante e prato piazza Visconti prende forma

Una nuova anima vibrante e verde, pronta a diventare il cuore pulsante di Rho. La rigenerazione di piazza Visconti, sostenuta da un investimento di tre milioni di euro del PNRR, sta restituendo alla comunità uno spazio rinnovato e accogliente, perfetto per incontri e momenti di condivisione. Entusiasti i cittadini attendono con impazienza il completamento, previsto per gennaio 2026, quando questa piazza prenderà finalmente vita in tutta la sua bellezza.

Prende forma e si tinge di verde la nuova piazza Visconti a Rho. Da alcuni giorni procedono a ritmo spedito la pavimentazione in cubetti di porfido e le piantumazioni. Rispettato il cronoprogramma la piazza dovrebbe essere pronta per gennaio 2026. L'intervento di rigenerazione urbana di piazza Visconti, la piazza del Municipio, finanziato con i fondi del Pnrr (tre milioni di euro) ha cambiato il volto di questo luogo e lo sta trasformando in una "piazza degli incontri". Sono state posate le nuove panchine in acciaio, di colore verde, che si affacciano sui vialetti. Gli esemplari arborei piantumati nei mesi scorsi hanno attecchito, come dimostrano i germogli, anche se bisognerà attendere il il prossimo anno, prima di vedere le fioriture.

