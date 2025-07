Sancho Juve bianconeri pronti a presentare quest’offerta al Manchester United! Svelata la cifra | e questo aspetto può agevolare il suo arrivo a Torino

La Juventus si prepara a sorprenderci ancora una volta, con un’offerta ufficiale per Jadon Sancho che potrebbe rivoluzionare il futuro dei bianconeri. Con cifre in gioco già svelate e un aspetto chiave che potrebbe facilitare l’affare, i tifosi juventini sono in trepidante attesa di scoprire se questa operazione porterà il giovane talento a Torino. La sfida è aperta: il calciomercato non aspetta, e il sogno di rinforzare l’attacco si fa sempre più concreto.

Sancho Juve, bianconeri pronti a presentare quest’offerta al Manchester United: tutti gli ultimi aggiornamenti. Il calciomercato Juve è pronta a intensificare le sue mosse sul mercato, puntando decisa su Jadon Sancho, attaccante del Manchester United. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il club bianconero è pronto a presentare un’offerta ufficiale al Manchester United per il giovane talento inglese. La cifra proposta dalla Juve si aggira attorno ai 15 milioni di euro, un’offerta che potrebbe rappresentare un buon punto di partenza per i negoziati con il club inglese. Sancho, che non rientra nei piani del nuovo allenatore Amorim, è pronto a lasciare il Manchester United quest’estate e la Juve vuole sfruttare questa opportunità per assicurarsi uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sancho Juve, bianconeri pronti a presentare quest’offerta al Manchester United! Svelata la cifra: e questo aspetto può agevolare il suo arrivo a Torino

