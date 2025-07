Bellano agoni e jazz Un binomio perfetto in riva al lago

Bellano si prepara a vivere un weekend indimenticabile, dove il fascino del lago si unisce alla magia della musica jazz. Sabato prossimo, la città celebra la XXI edizione di Agoni in contrada, una festa gastronomica dedicata al pesce tipico del Lago di Como, seguita dal coinvolgente Bellano Jazz Festival. Un connubio perfetto di sapori e melodie che trasformerà le strade in un palcoscenico di emozioni, creando un’atmosfera unica e coinvolgente.

Agoni e musica jazz. Sabato prossimo a Bellano è in programma la XXI edizione di Agoni in contrada. È una cena a base di agoni, il pesce tipico del lago di Como. Si svolgerà in strada, nella suggestiva via Alessandro Manzoni, altrimenti, in caso di pioggia, al Palasole. Si potranno degustare non solo gli agoni ma anche gli altri piatti tipici della tradizione lariana. A seguire andrà in scena il Bellano Jazz Festival, con la possibilità anche di compiere un’escursione in notturna su una Lucia, la tipica imbarcazione lariana, con partenza dal molo. Diverse le location del Bellano Jazz Festival e diversi gli artisti: i Paralleli Latini Trio di chitarra, flauto e percussioni nei cortili di via Manzoni; il duo Sara Grassi e Giampietro Spina in piazza Santa Marta; il trio Yazan Greselini, Tommy Brandascio e Luciano Zadro in via Cavour; Bruno Bischi sextet con Bruno Bischi al sax tenore, Franci Manzoni alla tromba e al flicorno, Simone Daclon al pianoforte, Roberto Piccolo al contrabbasso, Massimo Minardi alla chitarra e Massimo Pintori alla batteria in piazza Tommaso Grossi dalle 21. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bellano, agoni e jazz. Un binomio perfetto in riva al lago

