Spazi stabili in affitto per i nidi Sì ai nuovi contratti con Aler

Il Comune di Milano ha annunciato nuovi contratti di affitto con Aler, garantendo spazi stabili e sicuri per i nidi e le scuole d’infanzia di cinque quartieri della città. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per rafforzare il servizio all’infanzia, offrendo continuità e qualità alle famiglie milanesi. Grazie a queste collaborazioni, i bambini potranno crescere in ambienti più accoglienti e stabile, contribuendo a un futuro più sereno e prospero per tutta la comunità.

Una soluzione stabile per i servizi all’infanzia di cinque quartieri della città. Il Comune di Milano stipulerà nuovi contratti d’affitto per garantire l’attività degli asili nido di via Gola, via Gran San Bernardo, via Mompiani e via Palmieri e della scuola d’infanzia di via Lulli. Le strutture sono fra i servizi per l’infanzia che il Comune offre in spazi non di sua proprietà. Sono ospitate in immobili di Aler Milano, i cui contratti di locazione sono scaduti lo scorso anno e sono stati disdetti dalla proprietà. Palazzo Marino, dopo interlocuzioni con Aler, con una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell’assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa, Emmanuel Conte, ha definito le linee di indirizzo per assicurare la continuità ai cinque servizi educativi fino al 2031, stanziando per le nuove locazioni circa tre milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spazi stabili in affitto per i nidi. Sì ai nuovi contratti con Aler

