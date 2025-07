Come ci facciamo fregare soldi sul web senza accorgercene.

Nel mondo digitale, le trappole sono sempre più astute e silenziose: oltre 145mila euro inghiottiti senza che nemmeno ce ne rendiamo conto. Giuliano, vittima di una truffa complessa tra criptovalute, scommesse e un falso fondo, ne è la prova vivente. Questo scenario inquietante non è isolato, ma un campanello d’allarme condiviso da molte altre persone. Scopriamo insieme come proteggersi e riconoscere i segnali di un inganno digitale.

