Ex tronista radiata da Mediaset | si mette male per Francesca Sorrentino

Un matrimonio a Pompei si trasforma in un vero e proprio scandalo, scatenando il gossip e coinvolgendo l’ex tronista Francesca Sorrentino. Tra mani intrecciate in chiesa e stanze pagate dagli sposi, la cerimonia diventa il centro di voci e sospetti. Un evento che avrebbe dovuto essere una semplice festa si trasforma in un’occasione di polemiche, mettendo nei guai personaggi noti e generando un’onda di discussioni nel mondo dello spettacolo.

Le mani intrecciate in chiesa e la stanza pagata dagli sposi: il matrimonio che ha fatto esplodere il gossip e messo nei guai l’ex tronista Francesca Sorrentino. Scandalo a un matrimonio. Un evento che doveva essere festa e sorrisi si trasforma in un sipario di sguardi sospetti e voci di corridoio. Succede a Pompei, al Santuario, dove Gabriella Chieffo e Giuseppe Ferrara – direttamente da Temptation Island – hanno detto sì davanti ad amici, parenti e. un gruppo di volti fin troppo noti. Tra gli invitati c’erano infatti alcuni ex protagonisti della stessa edizione del reality, pronti a rubare la scena agli sposi con le loro questioni in sospeso. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Ex tronista radiata da Mediaset: si mette male per Francesca Sorrentino

