Biglietto Qr code sul bus La rabbia degli utenti | | Non si riesce a validare

Il nuovo sistema di biglietti con QR code sui bus di Bologna sta generando malumori tra gli utenti, frustrati da problemi di convalida e lettura ottica. Mentre molti si interrogano sulla praticità di questa innovazione, le proteste aumentano, e Tper decide di sospendere temporaneamente la sperimentazione. Ma cosa attende il futuro dei trasporti pubblici in città ? La risposta potrebbe cambiare radicalmente il modo di viaggiare.

di Giovanni Di Caprio "Come si trova con il nuovo biglietto Qr code?". A questa domanda, coloro che prendono l’autobus, rispondono storcendo il naso: "Non funziona tanto bene", dicono. La convalida tramite lettura ottica, per il momento, non piace: "Questo è oggettivo", commentano alcuni bolognesi alla fermata del bus. Il nostro viaggio fra gli utenti avviene proprio nel giorno in cui Tper ha deciso di stoppare la sperimentazione dei ticket con il Qr code sul tipo di carta ’leggera’. Nel frattempo, in tanti però hanno avuto problemi. "Credo che si debba prenderci la mano – pensa Valeria Lazzari –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it