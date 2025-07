San Fabiano | intitolato un tratto di strada al Conte Vincenzo Borghini Baldovinetti de' Bacci Venuti

Arezzo rende omaggio al suo illustre figlio, il Conte Vincenzo Borghini Baldovinetti de' Bacci Venuti, intitolando un tratto di strada nel cuore della città. La cerimonia presso l'Acquedotto Vasariano ha visto la partecipazione delle autorità e dei familiari, sottolineando l'importanza di questa figura di spicco nella storia locale e nazionale. Un gesto che celebra il suo prezioso contributo e la memoria duratura della sua eredità.

Arezzo 13 luglio 2025 – Si è tenuta presso l'Acquedotto Vasariano, alla presenza delle autorità cittadine e dei familiari, la cerimonia di intitolazione al Conte Vincenzo Borghini Baldovinetti de' Bacci Venuti del tratto di strada dall'incrocio di via Tarlati con inizio proprio dall'Acquedotto. Figura di rilievo nella storia aretina e nazionale, discendente di due illustre casate – i Bacci di Arezzo, che commissionarono gli affreschi di Piero della Francesca nella Basilica di San Francesco, ei Baldovinetti di Firenze – il Conte Borghini ha rappresentato un esempio di virtù civili, valore militare e impegno imprenditoriale.

