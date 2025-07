Futuro di ‘Sacta’ | Poche risorse e costi enormi

Il futuro dell’ex tabacchificio Sacta di Gambettola rimane al centro del dibattito locale, tra risorse scarse e costi elevati. Dopo l’appello del centrodestra a proseguire il progetto di recupero, il sindaco Eugenio Battistini della giunta di centrosinistra interviene con chiarezza, sottolineando l’impegno già profuso e la sua importanza strategica per lo sviluppo cittadino. Un tema che, tra sfide e opportunità, richiede una visione condivisa e decisioni ponderate per trasformare questa ex fabbrica in un’opportunità di crescita.

"Facciamo chiarezza". Sull'ex tabacchificio Sacta di Gambettola, dopo l'intervento del centrodestra che chiede di portare avanti il progetto di recupero, risponde il sindaco Eugenio Battistini alla guida della giunta di centrosinistra. "Su Sacta siamo al lavoro da tempo – dice il sindaco Battistini – poiché si tratta di uno dei dossier più complessi e strategici per lo sviluppo del centro della nostra città". Un tema dei più attenzionati che coinvolge, oltre al Comune e alla proprietà, gli Enti superiori, come la Provincia, che devono essere interpellati per la definizione del progetto. "Trattandosi di accordo – prosegue Battistini – è fondamentale che le parti interessate raggiungano obiettivi soddisfacenti, ossia che ci sia il perseguimento dell'interesse pubblico: siamo qui per questo".

