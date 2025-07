Ok all’adesione ad Avviso Pubblico

L’adesione di Amo alla rete per la trasparenza e l’anticorruzione di Avviso Pubblico rappresenta un passo decisivo verso una gestione più etica e responsabile. Confermato dall’amministratore unico Andrea Bosi, questo impegno rafforza i controlli e garantisce maggiore tutela per cittadini e istituzioni. Un esempio virtuoso che testimonia come la collaborazione tra enti possa fare la differenza nella lotta contro mafie e corruzione, promuovendo un futuro più trasparente e sicuro.

L’amministratore unico dell’Agenzia per la Mobilità Andrea Bosi conferma che è stata chiesta e già ottenuta l’adesione di Amo alla rete per la trasparenza e l’ anticorruzione dell’associazione Avviso Pubblico. Questo naturalmente aumenterà il livello dei controlli e sarà una ulteriore garanzia. Avviso Pubblico Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione ( www.avvisopubblico.it ), è un’Associazione nata nel 1996 proprio nel modenese, per la precisione a Savignano sul Panaro, con l’intento di collegare ed organizzare gli amministratori locali e di enti pubblici che concretamente si impegnano a promuovere la cultura della legalità costituzionale, della trasparenza e dell’integrità nella politica, nella pubblica amministrazione e sui territori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ok all’adesione ad Avviso Pubblico

