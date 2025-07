Urbino omaggia Luigi Gallo | cittadino onorario

Urbino rende omaggio a Luigi Gallo, insignendolo della cittadinanza onoraria, riconoscimento a un protagonista della cultura marchigiana. Mentre si discute sul futuro dell’area ex Osca, una variante al Prg e i risultati di Urbino Servizi nel 2024, il Consiglio comunale si prepara a celebrare l’eccellenza culturale: "La Città di Urbino, fulcro della cultura, della storia e dell’arte, riconosce in Gallo un simbolo di continuità e innovazione..."

Dal dibattito sul futuro dell'area ex Osca a una variante parziale al Prg, dai bilanci del Legato Albani ai risultati ottenuti da Urbino servizi nel 2024, la seduta di domani del Consiglio comunale, in programma alle 16, sarà ricca di temi. Il protagonista della giornata sarà però Luigi Gallo, direttore della Galleria nazionale delle Marche, a cui il Consiglio conferirà la cittadinanza onoraria. "La Città di Urbino, fulcro della cultura, della storia e della bellezza artistica, riconosce con grande onore il contributo di Luigi Gallo alla valorizzazione dell'arte, alla conservazione del patrimonio culturale e alla formazione delle nuove generazioni", si legge tra le motivazioni, in cui si definisce l'assegnazione un "segno di riconoscimento per il suo instancabile lavoro di tutela, valorizzazione e diffusione della cultura, che contribuisce in modo essenziale a rafforzare l'identità storica e artistica del nostro territorio".