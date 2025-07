La classifica della bontà Fragola panna o cioccolato? In Brianza i migliori coni

Se siete appassionati di gelato e desiderate scoprire i migliori coni della Brianza, siete nel posto giusto. Tra fragola, panna e cioccolato, le eccellenze artigianali di Monza, Seregno e Verano brillano nella nuova classifica 2025 di “Dissapore”, che premia le 100 migliori gelaterie d’Italia. Due gemme brianzole si distinguono nella top ten, pronti a conquistare il vostro palato con creazioni irresistibili. Ecco dove trovare i veri sapori dell’estate!

Il miglior gelato? Si gusta fra Monza, Seregno e Verano Brianza. Lo dicono le guide e gli esperti del settore. È online la nuova classifica firmata “ Dissapore “ che premia le 100 migliori gelaterie artigianali d’Italia per il 2025. Due le gelaterie brianzole in elenco che si collocano nella top ten. Sono la “ Gelateria Pallini “ di Seregno e Verano (al decimo posto) e “ L’albero dei gelati “ (quarto posto), con le sue 4 sedi a Monza, Seregno, Cogliate e persino a New York. La classifica di Dissapore è un back molto atteso dagli addetti ai lavori, perché coinvolge un profondo lavoro di ricerca e assaggi sul campo, regione per regione, per quattro mesi di visite di 39mila gelaterie lungo tutta la Penisola. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La classifica della bontà. Fragola, panna o cioccolato?. In Brianza i migliori coni

In questa notizia si parla di: classifica - brianza - bontà - fragola

Perché a Monza e in Brianza si lavora di più che nel resto d'Italia (ma sono più alti anche gli stipendi): la classifica - A Monza e in Brianza si lavora di più rispetto al resto d'Italia, con stipendi più elevati. La Cgia di Mestre evidenzia un'immagine di instancabilità e dedizione tra i lavoratori monzesi e brianzoli, che si distinguono per la loro etica lavorativa e la produttività, rendendo questa area un polo economico di riferimento nel Paese.

La classifica della bontà. Fragola, panna o cioccolato?. In Brianza i migliori coni.