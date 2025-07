La Cina mostra i nuovi caccia | cosa sappiamo dei J-15 e J-35

La Cina svela i suoi nuovi capolavori aeronautici, portando il mondo a scoprire i caccia di quinta generazione J-15 e J-35. Durante un servizio televisivo della CCTV, sono stati mostrati per la prima volta gli stabilimenti di produzione, con immagini esclusive degli hangar della Shenyang Aircraft Corporation. Questi velivoli rappresentano un passo decisivo nell’evoluzione della forza aerea cinese, aprendo nuovi scenari strategici da approfondire e monitorare attentamente.

La Cina ha svelato per la prima volta in assoluto gli stabilimenti di produzione dei suoi caccia di quinta generazione. Nel corso di un servizio televisivo andato in onda sull'emittente statale Cctv sono stati avvistati due J-35 in un hangar della Shenyang Aaircraft Corporation, la società che li ha sviluppati, mentre il conduttore televisivo presentava il J-15T, un caccia multiruolo che può essere lanciato con una catapulta. Entrambi questi velivoli sono predisposti per essere imbarcati sulle portaerei. I caccia mostrati da Pechino. Il South China Morning Post ha citato Li Guoen, pilota collaudatore dei caccia J-15 dell' Esercito Popolare di Liberazione (PLA), secondo il quale il J-15T è stato aggiornato rispetto al J-15 dotandolo di montanti più spessi, una barra di traino per catapulta e un carrello d'atterraggio a doppia ruota. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it