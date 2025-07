Tutta l’Italia con Jannik! Sinner per la storia a Wimbledon nella finale-rivincita con Alcaraz

prima volta che due giovani talenti del tennis mondiale si sfidavano così intensamente in una grande scena internazionale. Ora, a distanza di un anno, il loro duello si ripete in una finale di Wimbledon, con l’intera Italia pronto a tifare per Jannik Sinner nella rivincita contro Alcaraz. La passione, l’energia e la determinazione sono più forti che mai: sarà ancora una volta una battaglia epica che entrerà nella storia del tennis.

Era il 3 luglio 2022 quando Jannik Sinner e Carlos Alcaraz misero per la prima volta piede assieme sul Centre Court di Wimbledon. Erano gli ottavi di finale, e fu una scelta a suo modo coraggiosa, al tempo, quella di piazzarli sul campo più famoso al mondo. Erano entrambi alla prima assoluta nel tempo per eccellenza del tennis mondiale, e fu l'altoatesino a prevalere per 6-1 6-4 6-7(6) 6-3. Anche allora c'era un pezzo di storia: era, infatti, la prima vera domenica che non era Middle Sunday, il giorno nel quale non si giocava (salvo che in quattro occasioni, 1991, 1997, 2004 e 2016, in cui la pioggia fu davvero troppa per pensare di non programmare tennis anche alla domenica pur di riallineare il programma a quanto dovuto).

