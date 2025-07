Cisl | Servono 700 infermieri

La Cisl Fp di Fermo lancia un appello ai candidati: il sistema sanitario locale ha bisogno di risposte concrete, non di scontri politici. Con circa 700 infermieri mancanti e una situazione ancora in difficoltà, è fondamentale ascoltare chi opera quotidianamente sul campo. La nostra richiesta è chiara: apriamo un tavolo di confronto reale per migliorare la sanità e garantire servizi di qualità a tutti i cittadini.

La sanità non può essere terreno di scontro elettorale. A dirlo è la Cisl Fp, che chiede ai candidati di aprirsi invece al confronto con professionisti, operatori e parti sociali, che conoscono molto e meglio di chiunque altro i punti forti e quelli deboli del sistema sanitario di Fermo, ancora in grande affanno e storicamente sempre un passo indietro rispetto ad altri territori marchigiani. "La Cisl Fp – Area Sindacale di Fermo – sottolinea Giuseppe Donati – è pronta all'ascolto di tutti, ma vorrebbe confrontarsi su una piattaforma di rilancio della sanità fermana molto concreta, sulla quale chi vincerà le elezioni darà garanzie di attuazione certa.

