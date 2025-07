Messa in tv 13 luglio 2025 dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming

Se desiderate vivere un momento di spiritualità anche da casa, non perdete la diretta della Messa del 13 luglio 2025 su Rai 1, Canale 5 e Tv2000. Scoprite orari, luoghi e modalità di streaming per seguire questo appuntamento sacro ovunque siate, in un’occasione speciale che unisce fede e condivisione. Ecco come restare connessi con la spiritualità anche quando non potete essere in chiesa.

, diretta, programma, canale, a che ora. Dove vedere la Messa in tv oggi, 13 luglio 2025? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 13 luglio. In tv e streaming: orario e canale. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 13 luglio 2025, alle ore 09,50 dalla Parrocchia di Villanova in Castel Gandolfo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Messa in tv 13 luglio 2025, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming

