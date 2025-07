Dove vedere in tv la MotoGP oggi GP Germania 2025 | orario gara 13 luglio programma streaming

Preparati a vivere un’emozionante domenica di MotoGP! Oggi, 13 luglio 2025, il GP di Germania si accende ad Assen, con Marc Marquez pronto a confermare la sua supremazia. La diretta inizia alle 14:00, e potrai seguire tutte le emozioni del weekend attraverso i nostri servizi streaming. Non perdere l’occasione di tifare il tuo campione e scoprire chi salirà sul podio in questa avvincente tappa del Mondiale!

Oggi, domenica 13 luglio andrà in scena il GP di Germana, undicesimo week end del Mondiale 2025 di MotoGP. Sul tracciato di Assen assisteremo a una gara decisamente interessante in cui Marc Marquez vorrà ribadire il concetto sulla sua superiorità. Nella Sprint Race di ieri ennesimo trionfo dell’asso nativo di Cervera, desideroso di conquistare il 12° successo domenicale su questo tracciato. LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP ALLE 14.00 Un feeling particolare quello di Marquez sul layout tedesco. Un circuito sinistrorso, in cui la sua guida viene esaltata rispetto alle prestazioni altrui. Nella giornata di ieri la pioggia ha posto l’accento sulle qualità di Marc, che nella seconda parte della Sprint è stato un mago nella gestione delle gomme. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv la MotoGP oggi, GP Germania 2025: orario gara 13 luglio, programma, streaming

