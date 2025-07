Da parcheggio a piazza Kennedy 10 anni fa

Da parcheggio a piazza Kennedy: un decennio di trasformazioni tra polemiche e meraviglie. Nel giugno 2015, la chiusura ufficiale del parcheggio segnò l’inizio di un progetto ambizioso, ostacolato dalla scoperta dei resti della chiesa di Sant’Agnese. Quel che era un punto nevralgico del centro storico, tra il Duomo e Piazza del Popolo, si apprestava a rinascere come una vivace piazza pedonale, ricca di storia e di nuove opportunità. Un cambiamento che ha ridefinito il volto della città.

Nel giugno del 2015, tra le polemiche, chiudeva ufficialmente il parcheggio di piazza Kennedy. Era l'inizio dei lavori – che sarebbero stati travagliati per la scoperta dei resti della chiesa di Sant'Agnese – per trasformare quello che era uno dei parcheggi più frequentati del centro storico in una piazza completamente pedonale. A due passi dal Duomo e piazza del Popolo, sede di Palazzo Rasponi dalle Teste e dell'ex Casa del Mutilato, fu riaperta il 23 marzo 2017. Oggi, dieci anni dopo l'inizio dei lavori, in piazza Kennedy ci sono due aree verdi con panchine, i tavolini dei locali che vi si affacciano.

