Cosa fare anche gratis a Trento dall’11 al 13 luglio | tutti gli eventi

Se sei alla ricerca di eventi coinvolgenti e gratuiti a Trento dall’11 al 13 luglio, questa è la guida che fa per te! Esplora sagre, festival e iniziative culturali, tra cui il rinomato “Confluenze” – Festival del turismo sostenibile. Un'occasione unica per scoprire la città e i suoi dintorni senza spendere un euro. Scopri cosa fare e vivere a Trento in questi giorni: l’estate è ancora più bella quando è gratuita!

Cosa fare (anche gratis) a Trento dall'11 al 13 luglio? Sagre e feste “Confluenze” - Festival del turismo sostenibile Dal 4 al 20 luglio a Valle dei Laghi (Trento), torna il festival del turismo sostenibile giunto alla sua quinta edizione. Un appuntamento dedicato ai cammini lenti, alla. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: trento - luglio - cosa - fare

MAD Assistenti amministrativi Provincia di Trento: domanda dall’1 al 7 luglio - Sei un assistente amministrativo in cerca di opportunità nella provincia di Trento? L'Ufficio scolastico ha annunciato l'apertura delle domande MAD per il prossimo anno scolastico.

Le campionesse sono qui! Oggi a Trento arriva il Giro d'Italia Women! Segui le stories sui nostri canali FB e IG e vieni con noi a fare il tifo ARRIVO Tappa 3: 8 luglio, Trento, h 14.20 PARTENZA Tappa 4: 9 luglio, Castello Tesino, h 10.15 #visittrentino Vai su Facebook

Cosa fare (anche gratis) a Trento dall’11 al 13 luglio: tutti gli eventi; ?? Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 4 al 6 luglio: tutti gli eventi; Luglio sul Lago di Garda: un mese di feste, cultura e avventura!.

Cosa fare (anche gratis) a Trento dall’11 al 13 luglio: tutti gli eventi - Una selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. Riporta trentotoday.it

Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 4 al 6 luglio: tutti gli eventi - Una selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre. Lo riporta trentotoday.it