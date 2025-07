Dazi Trump impone all’Ue tariffe al 30% da agosto Von der Leyen | Pronti a reagire

Dazi Trump: un nuovo colpo che scuote il commercio globale. Dopo mesi di tensioni e negoziati, la lettera di Donald Trump all’UE annunciando tariffe del 30% sulle importazioni statunitensi ha suscitato sorpresa e preoccupazione. Questa decisione, pronta a entrare in vigore dal primo agosto, rappresenta un vero e proprio shock per l’economia internazionale, lasciando tutti a chiedersi quali saranno le conseguenze di questa escalation. La relazione tra le due sponde dell’Atlantico potrebbe attraversare un momento decisivo...

Attesa da giorni, nonostante i colloqui in corso tra i rappresentanti commerciali delle due sponde dell’Atlantico, è arrivata infine la lettera di Donald Trump all’Unione Europea in merito ai dazi. Una missiva il cui contenuto, dirompente, va oltre le aspettative, con una tariffa del 30% fissata sulle importazioni negli Usa a partire dal primo agosto che è un vero e proprio shock sul commercio internazionale. “La nostra relazione è stata, sfortunatamente, lontana dall’essere reciproca”, scrive l’amministrazione statunitense nel motivare la decisione, minacciando inoltre ulteriori ritorsioni in caso di risposta da parte di Bruxelles. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, Trump impone all’Ue tariffe al 30% da agosto. Von der Leyen: “Pronti a reagire”

In questa notizia si parla di: dazi - trump - agosto - impone

Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore” - La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

È appena arrivata l’attesa lettera di Trump all’Unione Europea: impone dazi del 30%, pesantissimi dunque, dal 1 agosto. Non solo, minaccia pure : «Se per qualsiasi motivo decidete di aumentare le vostre tariffe e di reagire, l'importo, qualunque sia l'aumento Vai su Facebook

Trump impone dazi del 35% al Canada a partire dal 1° agosto per la crisi del fentanyl Vai su X

Trump impone dazi del 30% alla Ue e minaccia: Se reagirete le tariffe aumenteranno; Dazi, Trump impone all’Ue tariffe al 30% da agosto. Von der Leyen: “Pronti a reagire”; Trump annuncia dazi al 35% per il Canada dal 1° agosto. Oggi la lettera all'Ue.

Dazi, Trump impone all’Ue tariffe al 30% da agosto. Von der Leyen: “Pronti a reagire” - Attesa da giorni, nonostante i colloqui in corso tra i rappresentanti commerciali delle due sponde dell'Atlantico, è arrivata infine la lettera di Donald ... Segnala lapresse.it

Dazi, la lettera di Trump all’Ue: tariffe al 30% a partire dal 1° agosto - Il presidente Usa minaccia aumenti se ci sarà una reazione, ma sottolinea: “Se aprite i mercati, valuteremo modifiche”. msn.com scrive