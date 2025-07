Ultimo atto ad Apeldoorn | l’Italia sfida le padrone di casa dell’Olanda per restare imbattuta

Ultima sfida della fase preliminare, Apeldoorn si prepara a ospitare una battaglia emozionante tra Italia e Olanda. Le azzurre di Julio Velasco, già qualificate alla Final Eight grazie a un cammino impeccabile di 11 vittorie su 11 partite, vogliono chiudere in bellezza questa prima fase. La partita di domenica 13 luglio alle ore 16 promette spettacolo: un test di orgoglio e determinazione per mantenere l’imbattibilità e continuare a sognare in grande.

Ultima sfida della fase preliminare per la Nazionale italiana femminile, che domenica 13 luglio alle ore 16, ad Apeldoorn, affronta l’ Olanda padrona di casa nella dodicesima partita della Volleyball Nations League 2025. Le ragazze di Julio Velasco si presentano all’appuntamento giĂ certe della qualificazione alla Final Eight, in programma a?Ăłd?, in Polonia, dal 23 al 27 luglio, dopo un percorso impeccabile: 11 vittorie su 11 gare disputate e una striscia aperta di 26 successi consecutivi nei tornei ufficiali, iniziata oltre un anno fa a Macao. Il match contro le “oranje” sarĂ l’ ultima opportunitĂ per mettere a punto il gioco e arrivare alle Finals nella migliore condizione possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ultimo atto ad Apeldoorn: l’Italia sfida le padrone di casa dell’Olanda per restare imbattuta

