Pronostico Fortaleza-Ceará derby infuocato | netto vantaggio nei precedenti

Il derby di Fortaleza tra Fortaleza e Ceará si prepara ad infiammare la tredicesima giornata del Brasileirao, con il passato che favorisce nettamente i precedenti. Una sfida carica di emozioni, in programma nella notte tra domenica e lunedì alle 01:30 ora italiana, promette spettacolo e sorprese. Chi avrà la meglio in questa battaglia di passione e tradizione? Scopriamo insieme il pronostico e le probabili formazioni di uno dei match più attesi del campionato.

Fortaleza-Ceará è una partita valida per la tredicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra domenica e lunedì all’01:30 (ora italiana): tv, probabili formazioni, pronostico. Uno dei match più interessanti di questo turno del Brasileirao è il sentito derby di Fortaleza tra il Fortaleza ed il suo rivale storico, il Ceará. Chi se la passa peggio è indubbiamente la squadra di casa, reduce da ben sette sconfitte e momentaneamente terzultima in classifica, in piena zona retrocessione. La speranza dei tifosi del Fortaleza era che la pausa di un mese fosse servita agli uomini di Juan Pablo Vojvoda per riordinare le idee e, soprattutto, per ricompattarsi in vista di una serie di partite molto delicate. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Fortaleza-Ceará, derby infuocato: netto vantaggio nei precedenti

In questa notizia si parla di: fortaleza - ceará - pronostico - derby

Ceará vs Grêmio: Anteprima della Partita e Pronostico; Pronostico Juventude vs Grêmio – Serie A Betano, 1 Giugno 2025; Fortaleza vs Cruzeiro: Analisi e Pronostico per lo Scontro Cruciale del Brasileirao.