Gli eventi funzionano la città si è rianimata

Gli eventi hanno riacceso il cuore della città, trasformandola in un palcoscenico di entusiasmo e musica. I New Trolls hanno fatto ballare migliaia di persone in piazza del Comune a Fabriano, durante la prima serata del Revaivol Music Festival 2025, promosso dall’associazione Gold Eventi. Una kermesse dedicata a valorizzare giovani talenti, che ha visto la collaborazione di Trend Lab-Fabriano e dell’emittente locale, creando un’atmosfera di festa e condivisione unica nel suo genere.

I New trolls hanno fatto ballare migliaia di persone l'altra sera in piazza del Comune a Fabriano nella prima delle due giornate appena concluse del Revaivol Music Festival 2025, serate musicali promosse dall'associazione Gold Eventi, pensate per dare spazio a giovani artisti e band emergenti in un contesto di festa e condivisione. I ragazzi dell'associazione giovanile Trend Lab-Fabriano hanno coadiuvato Gold e l'emittente radiotelevisiva Radiogold.tv, storico partner che per tutti i dieci anni del festival si è occupata della comunicazione e promozione dell'evento. Un festival di successo che rientra nel grande contenitore di eventi che è il calendario dell'estate fabrianese.

