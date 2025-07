LIVE Superbike GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA | Bulega deve difendersi tra Superpole Race e gara-2

Benvenuti alla nostra emozionante diretta del GP di Gran Bretagna 2025 di Superbike, un evento imperdibile sul celebre tracciato di Donington Park. Dopo l’affermazione di Toprak Razgatlioglu in gara-1, oggi si apre una battaglia avvincente tra le protagoniste per la vittoria. Bulega, tra sfide di Superpole Race e Gara 2, mira a difendersi e a conquistare un risultato di rilievo. Cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale e vivere ogni istante della corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del GP di Gran Bretagna 2025 di Superbike che si disputerĂ sul tradizionale tracciato di Donington Park. Nella giornata di ieri, si è disputata gara-1 del Gran Premio di Gran Bretagna, la quale ha visto trionfare senza discussione il campione turco Toprak Razgatlioglu. Il pilota della BMW partiva dalla pole position conquistata nella mattinata, e dopo il terzetto di successi di Misano, ha aggiunto un’altra vittoria alla sua foltissima bacheca. Il dominio dell’anatolico si evince dagli oltre sei secondi rifilati al secondo classificato Nicolò Bulega (Ducati Panigale V4R) e dagli 11 al veterano Danilo Petrucci. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Bulega deve difendersi tra Superpole Race e gara-2

In questa notizia si parla di: gran - bretagna - diretta - superbike

Gran Bretagna, Starmer riprende il controllo dei confini: “No a un’isola per stranieri” - Il governo laburista di Keir Starmer in Gran Bretagna ha introdotto nuove leggi sull'immigrazione, imponendo requisiti più rigorosi per l'assunzione di stranieri.

LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via della Superpole - Vai su X

https://www.oasport.it/2025/07/superbike-alex-lowes-il-piu-veloce-nella-fp1-di-donington-ma-bulega-e-razgatlioglu-sono-in-scia/ La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna vede Alex Lowes dettare il passo con un solo millesimo su N Vai su Facebook

LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Razgatlioglu domina gara-1, Bulega limita i danni con il secondo posto; Sbk Donington orari in tv: dove vedere le gare in diretta e in replica (Sky, Now e TV8); LIVE Superbike, GP Gran Bretagna 2025 in DIRETTA: Bulega all’attacco tra Superpole Race e gara-2.

Diretta Sbk/ Superbike: Toprak Razgatlioglu ha vinto gara-1 a Donington! GP Gran Bretagna 2025 - 1 GP Gran Bretagna 2025 Donington oggi 12 luglio: orari, cronaca, risultati e classifiche. Si legge su ilsussidiario.net

Diretta Sbk/ Superbike: Nicolò Bulega primo nella FP2! Gp Gran Bretagna 2025 Donington (oggi 11 luglio) - Diretta Sbk Superbike live streaming video tv: tappa al Gp Gran Bretagna 2025 sul circuito di Donington, Nicolò Bulega è sempre leader. Segnala ilsussidiario.net