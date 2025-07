banda cittadina doppio saggio con spazio ai giovani

La Banda cittadina di Madonna di Tirano si prepara a regalare un weekend all’insegna dell’armonia e della passione musicale, con un doppio saggio dedicato ai giovani e alla comunità. Ispirata dal motto di Ezio Bosso, "la musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme", questa manifestazione celebra la forza del suonare condiviso. Preparatevi a vivere emozioni autentiche e a scoprire il talento dei protagonisti di domani.

"La musica è come la vita, si può fare in un solo modo: insieme": questa bella frase del celebre compositore e direttore d’orchestra Ezio Bosso è stata scelta come motto dalla Banda cittadina di Madonna di Tirano, che proprio della musica "suonata insieme" darà un doppio saggio il prossimo fine settimana. Il primo appuntamento sarà "a casa", nella piazza della Basilica, che dalle 21 farà da cornice al Concerto d’Estate, omaggio in musica alla cittadina da parte della formazione diretta dal Maestro Andrea Fioroni. Nel corso della serata prevista anche una piccola esibizione della Banda Giovanile diretta dal Maestro Ermanno Moltoni, un autentico vivaio di talenti destinati in futuro ad ingrossare le file dell’altra banda che tornerà ad esibirsi il giorno successivo, domenica 20 luglio, portando il Concerto d’Estate a Lovero, in piazzale Casa della Comunità (via Venosta 1). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it