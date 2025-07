Un premio da 3 mila euro | torna la borsa di studio in memoria del professor Franco Persiani

Un’opportunità da non perdere: torna la Borsa di Studio in memoria del Professor Franco Persiani, che premia l’eccellenza accademica nel campo dell’aeronautica e astronautica. Organizzata da Serinar, Associazione Italiana di Aeronautica ed Astronautica (Sezione Emilia Romagna) e Centro Studi Franco Persiani, questa iniziativa celebra il lascito di un grande innovatore. Con un premio di 3 mila euro, la sua eredità continua a ispirare giovani talenti a volare più in alto.

Serinar, insieme all’associazione italiana di Aeronautica ed astronautica (sez. Emilia Romagna) e al Centro studi Franco Persiani promuove la settimana edizione del Premio di Laurea in memoria del professor Franco Persiani, scomparso il 30 ottobre 2015. Tale Premio ha un importo di 3 mila euro ed. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: franco - premio - persiani - mila

Premio Fidelis Europae, il riconoscimento al magistrato Franco Roberti - Il Premio Fidelis Europae è stato conferito al magistrato ed ex parlamentare europeo Franco Roberti, in una cerimonia che si è svolta recentemente a Nocera Inferiore, presso l'aula consiliare.

A Milano per il mese del Pride succedono tante cose belle, questa è tra quelle Non vedo l’ora di essere lì, insieme ad Alma Spina e a Francesco Salvini a parlare di poesia queer, di corpi e identità, di libertà ? Vai su Facebook

Enes Capa si aggiudica la quinta edizione del Premio Persiani; Assegnato il Premio “Paolo Valenti” 2020 al giornalista Franco Lauro; Il “Premio Franco Martelli per Miglior Regia” consegnato al regista Andrea Carraro.

Un premio di laurea in memoria del prof Franco Persiani - Il Resto del ... - Ar e Associazione Italiana di Aeronautica e Astronautica promuovono la 5° edizione del premio di laurea in memoria del prof. Da ilrestodelcarlino.it

Ingegneria aerospaziale, torna il premio ‘Persiani’ per giovani ... - Franco Persiani, l’ingegnere e accademico forlivese scomparso nel 2015 all’età di 66 anni, che lavorò principalmente in ambito aeronautico e aerospaziale. Lo riporta ilrestodelcarlino.it