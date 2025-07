Ecco perché è stato rimosso il blog Messa in latino

Per oltre un decennio, il blog Messa in latino ha rappresentato un faro per appassionati e fedeli desiderosi di preservare la liturgia tradizionale. Nato nel 2007, ha accompagnato discussioni e riflessioni critiche, soprattutto durante i cambiamenti introdotti da Benedetto XVI e Francesco. Venerdì mattina, però, i lettori di tutto il mondo hanno scoperto con sgomento che il sito è stato improvvisamente rimosso. La comunicazione al vecchio indirizzo recita ancora...

Il blog Messa in latino era nato nel 2007 sull'onda della liberalizzazione voluta da Benedetto XVI con il Summorum Pontificum e dal 2013 è stata poi una voce critica del pontificato di Francesco e dei suoi provvedimenti restrittivi sulla liturgia antica. Venerdì mattina, però, i suoi numerosi lettori di tutto il mondo hanno avuto un'amara sorpresa: il popolare blog non c'era più. La comunicazione al vecchio indirizzo recita ancora adesso implacabilmente: "Spiacenti, il blog all'indirizzo lamessainlatino.blogspot.com è stato rimosso". La notizia ha fatto il giro del mondo ed è stata commentata da siti e vaticanisti di diversa nazionalità . 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ecco perché è stato rimosso il blog "Messa in latino"

