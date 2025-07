Tuttosport – Avrebbero pensato cosa ci fa un brasiliano…

Immaginate la scena: Gleison Bremer, dopo mesi di sofferenza e riabilitazione, sta per tornare a coronare il suo sogno. Dopo un lungo periodo di stop, il calciatore brasiliano si prepara a rimettersi in gioco alla Juventus, portando con sé tutta la forza e la determinazione di chi ha superato ogni ostacolo. Cosa ci fa un brasiliano così deciso a tornare più forte di prima? La risposta, tra passione e rinascita, è tutta da scoprire.

Ultimi giorni – dodici per l'esattezza – di svago nella 'sua' Itapitanga, nello stato brasiliano di Bahia, prima di tornare a lavorare: il 24 luglio, infatti, alla Continassa è atteso Gleison Bremer, reduce dal terribile infortunio al ginocchio rimediato a ottobre a Lipsia e che l'ha tenuto fuori per il resto della stagione. Sarà un vero e proprio 'nuovo acquisto' per il tecnico Igor Tudor che, a differenza del suo predecessore Thiago Motta, non ha mai potuto utilizzarlo in un incontro ufficiale. Il roccioso difensore ex Torino, ad ogni modo, durante il soggiorno in patria, ha rilasciato una lunga intervista a ESPN, che sarà disponibile in forma integrale durante la notte su Disney+.

