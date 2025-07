Accorpamenti scolastici congelati Il Tar | la Regione spieghi la scelta

Il recente provvedimento del Tar Marche ha temporaneamente sospeso gli accorpamenti scolastici annunciati dalla Regione, ascoltando le ragioni dei Comuni e riconoscendo la complessità della questione. Questa decisione testimonia come, nel settore dell'istruzione, il confronto tra enti locali e istituzioni regionali sia fondamentale per trovare soluzioni condivise. La Regione, entro venti giorni, dovrà quindi...

Per riesaminare la questione, il Tar Marche ha accolto l'istanza di sospensiva dei Comuni sulla delibera della Regione che stabiliva l' accorpamento dell'istituto comprensivo De Magistris di Caldarola con l'omnicomprensivo Leopardi-Frau di Sarnano e dell'istituto comprensivo di Colmurano con l'omnicomprensivo Gentili-Tortoreto di San Ginesio. In base alla decisione del tribunale amministrativo, dunque, la Regione entro venti giorni dovrà provvedere all'adempimento fornendo motivazioni approfondite sugli accorpamenti. All'inizio di agosto si saprà quindi se la Regione vuole insistere su questa strada, oppure se intende fare dietrofront dopo aver rivalutato la situazione come chiesto dal Tar.