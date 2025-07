Restyling di via Padova Da domani l’ultima fase

Da domani inizia l’ultima fase del restyling di via Padova, un intervento che trasformerà radicalmente questa importante arteria cittadina. La riqualificazione, che coinvolge quasi un chilometro di strada, include riasfaltature, nuove segnaletiche orizzontali e miglioramenti agli attraversamenti pedonali. Inoltre, verranno realizzate castellane per aumentare la sicurezza e rendere più fluido il traffico. Un passo avanti verso una città più moderna e accessibile, che cambierà volto nei prossimi giorni.

Domani scattano i lavori di riqualificazione della carreggiata di via Padova nel tratto compreso tra via Giacosa e via Anacreonte. È una delle ultime fasi dei lavori (che stanno interessando la via da tempo) che completano la riqualificazione di quasi un chilometro di via Padova. Oltre alla completa riasfaltatura e al tracciamento della segnaletica orizzontale, si miglioreranno gli attraversamenti pedonali e saranno realizzate castellane per rendere la strada più sicura per tutti e in particolare per la mobilità fragile. Le castellane inoltre contribuiscono a rallentare la velocità dei veicoli a motore, rendendo effettiva la limitazione della strada a 30 kmh. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it