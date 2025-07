Lite col ragazzo | tenta di lanciarsi dalla finestra

Una scena di forte tensione si è consumata nel quartiere delle Palombare, quando una giovane ragazza, in preda a un momento di crisi, ha tentato di lanciarsi dalla finestra al terzo piano. La lite con il fidanzato aveva raggiunto un punto di non ritorno, e le urla disperate hanno attirato l’attenzione di passanti e carabinieri, pronti a intervenire per salvare una vita in bilico tra dolore e speranza. La loro prontezza ha fatto la differenza, dimostrando come la solidarietà possa prevenire tragedie.

Aveva litigato con il fidanzato. Al culmine della discussione, una ragazza ha tentato di lanciarsi dalla finestra di un’abitazione al terzo piano di una palazzina nel quartiere delle Palombare. A salvarla sono stati i carabinieri che nel frattempo erano stati allertati vista la brutta piega che stava prendo la situazione. Erano circa le 16 quando si è consumato il dramma. Sono state le urla della giovane, con il fidanzato che cercava di farla desistere dal compiere il gesto estremo, a richiamare l’attenzione di alcuni passanti e dei residenti che hanno allertato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri del radiomobile che hanno approntato con grande prontezza un piano efficace per evitare tragedie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lite col ragazzo: tenta di lanciarsi dalla finestra

