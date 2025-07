Le Guide de L’Espresso varcano i confini

Le Guide de l’Espresso varcano i confini e aprono un nuovo capitolo nella loro storia. Con il volume Best Restaurants & Wines of 2025, in inglese e francese, fanno il loro debutto internazionale, portando l’eccellenza del gusto italiano nel mondo. La selezione dei 100 migliori ristoranti e cantine italiani promette di sorprendere e ispirare appassionati e gourmet globali, elevando il patrimonio culinario italiano a livello mondiale. A completare…

Un nuovo tassello si aggiunge alla lunga storia delle Guide de L’Espresso. Si chiama Best Restaurants & Wines of 2025, è pubblicato in inglese e francese, e segna il debutto internazionale della storica pubblicazione gastronomica italiana. L’obiettivo è chiaro: portare l’eccellenza del gusto italiano sulle tavole del mondo. Il volume raccoglie i 100 migliori ristoranti e le 100 migliori cantine selezionati lungo tutta la penisola. A completare l’opera, una selezione di 50 etichette nella classifica “Top 50 Wines in the World” e 20 interviste esclusive: 10 agli chef e 10 ai produttori che meglio rappresentano la cultura enogastronomica nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le Guide de L’Espresso varcano i confini

