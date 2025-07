Unicredit-Bpm solo con l’addio a Mosca

Unicredit si trova al centro di un importante dibattito legale e strategico, con il Tar del Lazio che ha accolto solo parzialmente il ricorso relativo all'esercizio del Golden Power sull'Ops su Banco Bpm. La sentenza, ancora motivata, rappresenta un passo chiave nella definizione delle restrizioni imposte dal governo e potrebbe influenzare le future mosse delle istituzioni finanziarie italiane. Ma cosa significa realmente questa decisione per il mercato e i protagonisti coinvolti?

Il Tar del Lazio ha accolto solo «parzialmente» il ricorso di Unicredit in cui venivano contestate la legittimitĂ delle prescrizioni del Golden power esercitato dal governo in merito all'Ops su Banco Bpm. La decisione è contenuta in una complessa sentenza giĂ fornita di motivazioni che, nello specifico, accoglie il ricorso sulla prescrizione «di non ridurre per un periodo di cinque anni il rapporto impeghidepositi praticato da Banco Bpm e UniCredit in Italia», ma esclusivamente con riferimento al profilo temporale. Accolta anche la contestazione relativa al mantenimento del livello del portafoglio di project finance.