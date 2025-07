Trump valuta nuovi finanziamenti a Kiev

Il presidente Trump, per la prima volta da quando è alla Casa Bianca, sta considerando nuovi finanziamenti e armi difensive per l'Ucraina, come rivelato dalla CBS. Questa decisione segna un'importante svolta nella politica estera americana, che potrebbe influenzare gli equilibri della regione e ridisegnare le alleanze internazionali. Una mossa che, se confermata, potrebbe cambiare il corso del sostegno americano a Kiev e aprire nuove riflessioni sulla strategia di difesa globale.

7.25 Il presidente Usa Trump sta valutando la possibilità di autorizzare nuovi finanziamenti per l'Ucraina, per la 1ma volta da quando è alla Casa Bianca. Così la CBS,citando fonti diplomatiche. Trump sta valutando di inviare anche ulteriori armi difensive. Pochi giorni prima, la sua amministrazione aveva sospeso alcune spedizioni di armi. Ma ora avrebbe anche accennato all'invio di "armi difensive aggiuntive" che rappresenterebbe una possibile svolta nella posizione di Trump sul conflitto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: trump - finanziamenti - valuta - kiev

Media:Trump valuta finanziamenti a Kiev - L'attenzione si concentra su Donald Trump, che valuta nuovi finanziamenti militari all'Ucraina, in un contesto di revisione strategica dei trasferimenti di armi da parte della Casa Bianca.

Media, Trump valuta possibili nuovi finanziamenti per Kiev. Per la prima volta da quando è entrato in carica. #ANSA Vai su X

Media, Trump valuta possibili nuovi finanziamenti per Kiev; Trump valuta nuovi finanziamenti per l'Ucraina. Nordcorea, sostegno incondizionato a Russia - Kiev, attacco russo su Kherson, un ferito; Guerra Ucraina - Russia, news. La Russia schiera 3 navi da guerra nel Mediterraneo. Trump valuta nuovi finanziamenti per Kiev.

Media, Trump valuta possibili nuovi finanziamenti per Kiev - Il Presidente statunitense Donald Trump sta valutando la possibilità di autorizzare nuovi finanziamenti per l'Ucraina, per la prima volta da quando è entrato in carica a gennaio: lo riporta CBS News, ... msn.com scrive

Trump valuta nuovi finanziamenti per l'Ucraina. Nordcorea, sostegno incondizionato a Russia - Kiev, "attacco russo su Kherson, un ferito" Una persona è rimasta ferita la notte scorsa in seguito ad un attacco russo sulla città di Kherson, nell'Ucraina meridionale: lo ha reso noto su Telegram l' ... Da msn.com