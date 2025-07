Luce e gas | beni di lusso tra sacrifici e disagi

Negli ultimi dieci anni, luce e gas sono diventati veri e propri beni di lusso, con un aumento del 50% sulla spesa media annua, mentre gli stipendi sono cresciuti solo tra il 12% e il 17%. Un prezzo sempre più alto per le famiglie italiane, tra sacrifici e disagi quotidiani. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa crescente crisi energetica.

