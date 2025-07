La Maturità 40 o 50 anni dopo | Sempre compagni di scuola

la spensieratezza, le amicizie, i sogni e le sfide condivise. È un viaggio nel tempo che riporta alla luce ricordi indelebili, rinforzando quei legami che il passare degli anni ha solo rafforzato. La maturità non è solo un traguardo scolastico, ma un patrimonio di emozioni e connessioni che durano per sempre. In questi incontri, si riscopre che il vero valore della scuola va oltre i libri e gli esami...

Quella della Maturità è l'estate che tutti ricordano. Lo sprint nello studio, le notti insonni, le relazioni che si consolidano e restano nel tempo. Un tempo che si è fermato alle storie di chi, in questi giorni, si ritrova. Giovani di allora, adulti, genitori o nonni di oggi. Dai banchi di scuola alle rimpatriate per celebrare il fiore degli anni. Non solo il diploma, in senso stretto. Ma specie quello che attorno al diploma ruotava: l'amicizia, la spensieratezza, la crescita, la fine e l'inizio di vecchi e nuovi capitoli. E la capacità di meravigliarsi ancora alla cose belle delle vita. Due settimane fa, a Villa Nappi di Polverigi, si sono radunati gli ex alunni della 5° AM, classe 1975, dell' Itis di Torrette.

Maturità e cuoca a 75 anni: “Ma non mi fermo qui...” - A 75 anni, Annamaria Giori dimostra che non ci sono limiti al desiderio di imparare e alla forza di volontà.

