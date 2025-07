Colto da malore al volante finisce nel fosso e muore

Una tragica svolta sul più bello: Stefano Barucci, 60 anni di Cesena, ha perso la vita in un incidente mentre era alla guida, probabilmente a causa di un infarto improvviso. La sua auto, una Dacia Duster, si è schiantata nel fosso lungo via Sarzana, lasciando la comunità sgomenta. La scena drammatica ricorda quanto la salute possa essere imprevedibile, e il suo addio ci invita a riflettere sull’importanza della prevenzione e della cura.

E’ stato con tutta probabilità un infarto la causa della morte di Stefano Barucci, 60enne residente a Cesena. L’uomo alle 14 di ieri era alla guida della sua auto, una Dacia Duster, e stava percorrendo la via Sarzana, nell’intersezione con via Zavalloni, nella zona di Diegaro. All’improvviso ha perso il controllo dell’auto ed è finito nel fosso. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunti una squadra dei Vigili del Fuoco volontari di Cesenatico che hanno provveduto ad estrarre l’uomo dall’auto constatando però che non dava alcun segno di vita. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118 e l’automedicalizzata con il personale sanitario che ha tentato a lungo di rianimarlo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Colto da malore al volante, finisce nel fosso e muore

