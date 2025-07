Skunk Anansie Un’esplosione rock con Skin la guerriera

Skunk Anansie, con la sua energia travolgente e la voce inconfondibile di Skin, continua a conquistare il cuore del pubblico. Il loro ultimo album, descritto come un “synth-punk provocatorio”, testimonia la voglia di sperimentare e rinnovarsi. Il lungo tour italiano, culminato in una serata memorabile all’Arena Campo di Marte durante il Brescia Summer Music, ha confermato quanto questa esplosione rock sia ancora più potente dal vivo, lasciando tutti con la voglia di ascoltare ancora e ancora.

Ha probabilmente ragione il tablodi britannico The Mirror quando, recensendo l’ultimo album “The painful truth”, definisce quello degli Skunk Anansie un “ synth-punk provocatorio ”. Il lungo tour italiano che Skin & Co. chiudono questa sera all’Arena Campo di Marte nella festosa cornice del Brescia Summer Music, sembra aver confermato, infatti, il successo di questo approccio ruvido e sperimentale col repertorio incamerato in un trentennio (anche se sciolti nel periodo 2001-2009) di onorata attivitĂ . "Fin qui il nostro è stato un cammino di alti e bassi, ma dopo la pandemia siamo arrivati ad un passo dal punto di non ritorno", racconta la front woman piĂą energica e provocatoria del Regno Unito, che nel suo curriculum televisivo vanta pure un posto nella giuria di “X-Factor” (edizione 2015) Italia, dieci anni fa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Skunk Anansie. Un’esplosione rock con Skin la guerriera

In questa notizia si parla di: skunk - anansie - skin - esplosione

Skunk Anansie, tra continuitĂ e rinnovamento: il settimo sigillo - In questo articolo esploriamo la continua evoluzione degli Skunk Anansie, guidati dalla potente voce di Skin.

Da Hedonism a Charlie Big Potato, Skin e soci tornano con una scaletta che graffia e commuove Vai su Facebook

Skunk Anansie. Un’esplosione rock con Skin la guerriera; Le 10 canzoni più belle degli Skunk Anansie; Skin è diventata mamma: è nata Lev Lylah.

Skunk Anansie a Senigallia: sotto la luna, rock viscerale tra rabbia, energia, consapevolezza - Sopra la Cattedrale, una luna al tre quarti osserva la folla raccolta già dalle prime ore della sera, come una sentinella di pietra e luce. Segnala senigallianotizie.it

SKUNK ANANSIE: energia pura a Bologna per il ritorno della band di Skin - Dopo il rapidissimo sold out della data all’Alcatraz di Milano dello scorso marzo, gli Skunk Anansie sono tornati in Italia per un tour estivo che li vede protagonisti in sette città. Riporta rockon.it