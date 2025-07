La 75enne trovata morta nel torrente indagini a tutto campo per capire cosa è accaduto

Una tragica scoperta scuote Barcellona Pozzo di Gotto: Raisa Kiseleva, 75enne di origine macedone, è stata trovata morta nel torrente Longano. Le indagini sono in corso per chiarire cosa abbia portato a questa drammatica fine, mentre la comunità si interroga su un episodio che solleva molte domande. Tutto ciò che emerge rimane avvolto nel mistero, ma le autorità promettono massima attenzione per fare luce sulla vicenda.

Si chiamava Raisa Kiseleva la donna trovata morta ieri nel tardo pomeriggio a Barcellona Pozzo di Gotto. Il corpo è stato rinvenuto nel greto del torrente Longano parzialmente nascosto dalla vegetazione. La donna, di origine macedone, aveva 75 anni e al momento non risultano denunce di scomparsa. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

